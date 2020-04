Fernbeziehung in Corona-Zeiten: Liebe darf nun Grenzen überwinden

Für die Einreise von Partnern aus dem Ausland ist – wie berichtet – nun kein ärztliches Attest oder Selbstquarantäne mehr notwendig. Ganz im Gegenteil, wie Elisabeth Singer weiter ausführt: „Die Bezirkshauptmannschaft Reutte ist nach Abklärung der Verordnung auch zum Schluss gekommen, dass bei der Einreise keine schriftliche Eigenerklärung mit sich geführt werden muss. Einfach an der Kontrollstelle mündlich glaubhaft machen, zu wem man unterwegs ist. Das genügt.“ Denn ein selbst ausgefüllter Zettel, der kein amtliches Formular sei, ändere an der Intention auch nichts. „Darum einfach über die Beziehung mit den Kontrollorganen, die vorinformiert sind, reden“, sagt Singer.

Mit dieser Vorgangsweise werden nicht nur den Lebens- und Ehepartnern ab sofort die Herzen zufliegen, ein wenig wohl auch der österreichischen Regierung, die diese unkonventionell menschliche Form des Zusammenkommens zulässt. Überraschend in diesen Zusammenhang war Freitag auch, dass sich viele „Silver Ager“ als Betroffene bei der TT gemeldet haben. Auch unter Senioren scheinen Partnerschaften in Fernbeziehungen längst gängig zu sein.

Den Besuchern und Besucherinnen, für deren Aufenthalt in Tirol es übrigens kein zeitliches Limit gibt, empfiehlt die Außerferner Juristin, sich aber die jeweiligen möglichen Rückreisebeschränkungen genau anzuschauen. In Bayern gilt bei der Rückkehr die 48-Stunden-Klausel. Wer länger im Ausland war, muss in Quarantäne. Lebenspartner aus der Schweiz und Liechtenstein dürfen nach dortigem Recht in Sachen Liebe nicht einmal ausreisen und müssten möglicherweise mit einem Strafgeld von 100 Schweizer Franken bei ihrer Repatriierung rechnen.