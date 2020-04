Die Sehnsucht nach der Sonnenstadt Lienz teilen

Lienz – Die Stadt Lienz sammelt Liebeserklärungen aller, die ihr wohlgesonnen sind. Bürgermeisterin Elisabeth Blanik sieht in der Aktion eine Chance in mehrfacher Hinsicht. „Zum einen freuen wir uns, wenn dadurch alle Bürger sowie die vielen treuen Lienz-Besucher auf schönere, vor allem aber hoffnungsfrohere und erwartungsvollere Gedanken kommen. Zum anderen wollen wir damit eine emotionale Sehnsucht wecken, die die Menschen mit einem guten Gefühl in die Stadt kommen lässt. Das hilft auch den vielen Wirtschafts­treibenden, die derzeit Unglaubliches leisten, damit jeder seine Bedürfnisse ohne große Einschränkungen abdecken kann“, meint Blanik.

Was liebe ich an der kleinen Stadt zwischen Drau und Isel? Wo befinden sich meine Lieblingsplätze? Was vermisse ich derzeit besonders? Ist es ein Kaffee auf einer der vielen Sonnenterrassen? Eine entspannte Shoppingtour durch die Boutiquen? Sind es schöne Erinnerungen, ein bestimmter Geschmack, ein Gefühl? Oder überwiegt schon jetzt die Vorfreude darauf, was man unternehmen kann, sobald die Läden, Gastronomie- und Kulturbetriebe wieder uneingeschränkt geöffnet haben?

Wie man seiner Leidenschaft Ausdruck verleihen kann, entscheidet der Verfasser selbst. „Es kann ein Liebesbrief sein, ein Gedicht, ein Lied, eine Nachricht in der Kürze einer SMS oder ein Text, den man bei einem ‚Poetry-Slam‘ zum Besten geben könnte“, erklärt Stadtentwickler Oskar Januschke.