Coronakrise als Chance für Naturpark Karwendel

Fast fünf Jahre lange investierte der Naturpark Karwendel rund um Geschäftsführer Hermann Sonntag Zeit, Liebe und wohl auch einige Nerven in das Projekt in der Länd. Insgesamt wurden 2,1 Millionen Euro investiert; davon ca. 550.000 Euro für das Museum Holzerhütte, das sich der regionalen Aufarbeitung der Holztrift widmet. In das moderne Naturpark-Info­zentrum wurden 1,2 Millionen Euro investiert, der Rest floss in die Gestaltung des Außen­geländes. Neben zahlreichen Förderungen wurde das Projekt vom Naturpark, dem Tourismusverband Seefeld und der Gemeinde Scharnit­z finanziert.