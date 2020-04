Haus der Geschichte sammelt Fotos vom Entrümpeln

„Noch nie hat unser Haus so viele Anfragen bekommen, ob wir bestimmte Objekte in unsere Sammlung übernehmen möchten“, wird hdgö-Direktorin Monika Sommer am Freitag in einer Aussendung zitiert. „Es geht uns als Museum wie den Menschen zu Hause: Wir müssen entscheiden, was aufgehoben werden soll und was nicht.“ Man sei jedenfalls neugierig geworden. „Wir laden alle ein, beizutragen zu einer Ausstellung jener Dinge, von denen sie sich trennen - noch bevor sie verkauft oder wiederverwertet werden, im Keller oder im Müll landen.“