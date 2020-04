Cathrin-Pichler-Preis 2020 an US-Künstlerin Angela Anderson

„Untersuchungen gesellschaftlicher Krisenphänomene vor dem Hintergrund feministischer und kapitalismuskritischer Theorieansätze zeichnen die Werke Andersons aus“, heißt es in der Aussendung. Die in Berlin lebenden Künstlerin hat ihre Dissertation in Wien an der Akademie am Institut für Kunst- und Kulturwissenschaften verfasst. Die Fachjury stimmte einstimmig für die Auszeichnung ihres Projekts „Ecosexual Time and the Subversive Multiplicity - Reclaiming lost and denied temporalities as an act of love and resistance in the age of capitalist acceleration“, in dem sich Andersen Themen wie der Produktion von Subjektivität oder der sozialen, ökologischen, psychologischen und ästhetischen Auswirkungen der kapitalistischen Ökonomie auf das menschliche Zusammenleben widmet. „An der Schnittstelle von künstlerischer Praxis, wissenschaftlicher Recherchemethoden und politischem Aktivismus korrespondiert das Schaffen Angela Andersons mit dem methodenreflexiven Ansatz der Kuratorin und Autorin Cathrin Pichler“, heißt es in der Jurybegründung.