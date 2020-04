Donauinselfest soll wie geplant im Spätsommer stattfinden

Das - aufgrund der Corona-Maßnahmen bereits von Juni auf den Spätsommer verlegte - Wiener Donauinselfest soll wie geplant stattfinden. Das hat ein Sprecher des Veranstalters, der Wiener SPÖ, am Freitag auf Anfrage der APA betont. Die 37. Ausgabe des Megaevents ist für den 18. bis 20. September angesetzt.

Damit fällt die Inselparty nicht in jenen Zeitraum, in dem größere Veranstaltungen noch untersagt bleiben. Die Bundesregierung hat am Freitag bekanntgegeben, dass dies jedenfalls bis Ende August der Fall sein wird. Falls im September noch spezielle Sicherheitsvorkehrungen nötig sind, würden diese beim Fest zu 100 Prozent eingehalten werden, versicherte der Sprecher.