Baby nicht zu Tode geschüttelt - Vater freigesprochen

Ein 36-jähriger Pakistani ist am Freitag im Landesgericht Linz vom Vorwurf freigesprochen worden, er habe seine neugeborene Tochter zu Tode geschüttelt. Das Urteil ist rechtskräftig. Das teilte das Gericht in einer Aussendung mit. Es konnte demnach nicht geklärt werden, was genau zum Tod des Babys geführt hat.