Boot auf Donau gekentert: Ein Toter und acht Vermisste

Neun Menschen seien von rumänischen Polizisten an der Grenze zu Serbien vor dem Ertrinken gerettet worden. Bei den Geretteten handle es sich um Migranten aus Syrien, dem Irak, dem Jemen und den Palästinensergebieten sowie einen Schlepper aus Serbien, teilte die Grenzpolizei weiter mit. In der Nacht sei eine Leiche geborgen worden.

Unterdessen haben mehr als 40 Migranten am Freitag versucht, von Frankreich aus den Ärmelkanal mit kleinen Booten in Richtung Großbritannien zu überqueren. Französische Behörden griffen in der Nacht zum Freitag 44 Menschen in drei kleinen Booten auf, wie die zuständige Präfektur mitteilte.