Taylor Swift sagt wegen Pandemie alle Konzerte für 2020 ab

Wegen der Corona-Pandemie hat die US-Sängerin Taylor Swift (30) alle Konzerte und öffentlichen Liveauftritte für 2020 abgesagt. „Die Sicherheit und Gesundheit der Fans sollten immer unsere allererste Priorität sein“, hieß es in einer Mitteilung, die die Musikerin am Freitag veröffentlichte. Für dieses Jahr geplante Konzerte in den USA und Brasilien sollten auf 2021 verschoben werden.