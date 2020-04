Coronavirus stoppte auch Österreich-Rundfahrt

Die Coronavirus-Pandemie hat nun auch die Absage des wichtigsten heimischen Radrennens in diesem Jahr zur Folge. Die Österreich-Radrundfahrt, die vom 27. Juni bis 3. Juli angesetzt war, ist am Freitag vom Österreichischen Radsportverband nach einer Videokonferenz für 2020 abgesagt worden. Die 72. Auflage solle nun 2021 stattfinden, teilte der ÖRV mit.

Man sehe aufgrund unsicherer Prognosen keine Möglichkeiten, seine Rundfahrten 2020 risikolos durchzuführen, erklärte der Radsportverband in einer Aussendung. Wegen des bis 31. August ausgeweiteten bundesweiten Verbots für Veranstaltungen, vor allem aber durch die Ungewissheit auch für die Wochen und Monate danach, sei man gezwungen, entsprechend weitreichende Entscheidungen zu treffen, hieß es zum einstimmigen Beschluss des ÖRV-Präsidiums.

„Der Radsport hat in der Corona-Krise seit Wochen mit klaren und verantwortungsbewussten Entscheidungen so etwas wie eine Vorbildrolle“, wurde ÖRV-Präsident Harald J. Mayer in der Medienmitteilung zitiert. „Wir werden diese Verantwortung weiterhin sehr ernst nehmen und vor allem keinerlei Risiken eingehen.“ Insbesondere Reisebeschränkungen, die weiterhin nicht gegebenen Möglichkeiten, mit einem Tross von bis zu 1.000 Personen durch Österreich unterwegs zu sein, sowie ein auf Monate drohender Sport ohne Fans habe den Spielraum des Radsports zusätzlich eingeengt.