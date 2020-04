Tiroler Banken stundeten 1,2 Milliarden Euro

Eine Bankengruppe schilderte, dass in Nicht-Corona-Zeiten in der Regel monatlich rund 70 Stundungsanträge bearbeitet würden, derzeit sei es fast das Hundertfache. 56 % der Anträge seien von Privatkunden eingereicht worden, 44 % entsprechend von Unternehmen.

„Die Tiroler Kunden sind uns sehr wichtig, deswegen arbeiten wir im Rahmen der gesetzlichen und regulatorischen Möglichkeiten sehr unbürokratisch“, betont Harald Wanke, Obmann der Sparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer Tirol. Aufgrund der Vielzahl an Hilfsmaßnahmen und der zahlreichen Nachschärfungen in den vergangenen Wochen würden die rund 6100 Beschäftigten in den Tiroler Banken sehr viel Zeit investieren, um die Kunden bestmöglich zu beraten. „Wir prüfen jeden Fall genau und wollen gemeinsam mit unseren Kunden praktikable Lösungen finden“, so Wanke.