Lkw-Lenker nach Schutzmasken-Diebstahl ausgeforscht

Die burgenländische Polizei hat am Freitag den Diebstahl von 22.000 Mund-Nasen-Schutzmasken aus dem Lager eines Lebensmittelversorgers im Bezirk Eisenstadt-Umgebung aufgeklärt. Ein 45-jähriger Lkw-Lenker, der zuvor Waren in das Lager geliefert hatte, soll die Masken in Kühlboxen verstaut und mit seinem Lkw abtransportiert haben, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Er wurde ausgeforscht.