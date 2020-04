Vier Tote bei Gefechten in Libyen

Bei Kämpfen in der libyschen Hauptstadt Tripolis sind vier Menschen getötet und mindestens 18 verletzt worden. In verschiedenen Stadtteilen von Tripolis seien am Freitagabend und in der Nacht Granaten eingeschlagen, teilte die libysche Regierung am Samstag mit. Die international anerkannte Regierung machte den aufständischen General Khalifa Haftar für die Angriffe verantwortlich.