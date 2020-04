Frau bei Zimmerbrand in Wien verstorben

Bei einem Schlafzimmerbrand in der Alexander-Nehr-Gasse in Wien-Alsergrund ist in der Nacht auf Samstag eine Frau (51) verstorben. Wegen „der massiven Ausführung der Wohnungstüre“ legte die Berufsfeuerwehr eine Löschleitung via Drehleiter auf die Dachterrasse und bekämpfte über die Balkontüre die Flammen, wie diese am Samstag berichtete.