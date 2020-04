Motorradfahrer nach Unfall im Pongau im Spital gestorben

In Dorfgastein (Pongau) ist am Freitagnachmittag ein 41-jähriger Motorradfahrer nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen. Der Ungar wollte laut Polizei in einer leichten Rechtskurve ein vor ihm fahrendes Auto überholen und dürfte dabei den entgegenkommenden Wagen übersehen haben.