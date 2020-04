Spektakuläre Alkoholunfälle in Oberösterreich

In Oberösterreich haben sich in der Nacht auf Samstag zwei betrunkene Autofahrer auf durchaus spektakuläre Art und Weise von selbst aus dem Verkehr gezogen. Im Bezirk Linz-Land war eine 23-jährige Frau bereits acht bis neun Kilometer auf nur drei Rädern und einer beschädigten Felge unterwegs, bevor sie in St. Marien die Kontrolle über ihr Auto verlor und geradeaus über einen Kreisverkehr fuhr.