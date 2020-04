Italienische Corona-App ermittelt auch Österreich-Kontakte

Die Tracking-App „Immuni“, die derzeit in Italien im Kampf gegen die Corona-Epidemie getestet wird, ist in der Lage, zurückliegende Kontakte einer Person nicht nur in Italien, sondern auch in anderen europäischen Ländern, darunter Österreich, die Schweiz, Frankreich, Spanien und Dänemark, zu ermitteln. Dies berichtete die Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“ am Samstag.