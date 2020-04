Die Adler-Familie hält in Kitzbühel auch in der Corona-Krise zusammen

Kitzbühel – Die Eishockey-Cracks der Adler Kitbühel zeigen sich dieser Tage von ihrer kreativen und auch tierlieben Seite. Nachdem die Saison in der Alps Hockey League (AHL) aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgebrochen worden war (die Adler verpassten als Dritter der Quali-Runde den Play-off-Einzug), nützten die Spieler die Zeit in der Quarantäne sinnvoll. Stürmer Niclas Maurer führte im Home-Office sein Bauingenieurwesen-Studium fort. Christopher Feix trainierte mit Hündchen Akito und Routinier Josi Riener genoss Spaziergänge mit den Vierbeinern Kingston und Rex.

Hinter den Kulissen basteln die Verantwortlichen des EC Kitzbühel eifrig am Kader für die neue Saison. Mit Stürmer Patrick Bolterle gaben die Adler gestern die nächst­e Vertragsverlängerung bekannt. Der 23-jährige Stürmer läuft somit ab September in seiner dritten Saison für die Adler auf. „Ich habe mit den Adlern viel erlebt und fühl­e mich hier in Kitzbühel sehr willkommen, außerdem will ich mit dem Club noch mehr erreichen“, sagte der Wiener.