Soldat mit Corona-Infektion nach Österreich zurückgeholt

Das Bundesheer hat am Freitag einen weiteren Coronavirus-Fall aus dem Ausland nach Österreich gebracht. Ein deutscher Infizierter wurde zudem in seine Heimat geflogen, berichtete das Bundesheer. Weiters wurde ein österreichischer Soldat mit einer Kopfverletzung nach Hause gebracht. Bei den Österreichern handelte es sich um zwei Soldaten der Mission EUFOR-ALTHEA (European Force Operation Althea).

Die zwei Österreicher und drei deutsche Staatsbürger - ein Infizierter mit Frau und Kind - wurden mit einem C-130 „Hercules“ Transportflugzeug der Luftstreitkräfte des Bundesheeres von Sarajevo, Bosnien und Herzegowina, nach Österreich und Deutschland evakuiert. Bei den Patienten handelte es sich um einen österreichischen Soldaten mit einer Kopfverletzung, einen mit Covid-19 infizierten Soldaten aus Österreich und einen mit Covid-19 infizierten deutschen Staatsbürger, berichtete das Bundesheer am Samstag. Um den Soldaten mit der Kopfverletzung hinsichtlich einer Corona-Infektion nicht zu gefährden, wurden die infizierten Personen in einem zweiten Flug in die Heimat geholt.