Bald 900.000 Österreicher in Kurzarbeit, knapp 67.100 Jobs in Tirol gesichert

Wien, Innsbruck – Kurzarbeit habe sich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten bewährt und schütze vor Arbeitslosigkeit. Darüber sind sich Regierung und Sozialpartner einig, die das Modell bei Unternehmen bewerben. Und das wird gut angenommen: Bald gebe es in Österreich 900.000 Männer und Frauen in Kurzarbeit. Deshalb wurde der Fördertopf von ursprünglich 400 Mio. Euro auf 5 Mrd. Euro aufgestockt.