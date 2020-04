Kritik der SPÖ nach Abbruch der Frauen-Bundesliga

Der ÖFB wies die Kritik umgehend zurück. „Der Frauenfußball in Österreich wird seit Jahren sehr stark gefördert und hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt. Nichtsdestotrotz gibt es große wirtschaftliche und organisatorische Unterschiede zwischen der Tipico Bundesliga und der Planet Pure Frauen Bundesliga.“ Außerdem hieß es in der Mitteilung vom Samstag: „In mit der Planet Pure Frauen Bundesliga vergleichbaren Ligen in anderen Sportarten - sowohl Männer als auch Frauen - ist es ebenfalls nicht erlaubt, den Trainings- bzw. Spielbetrieb wieder aufzunehmen.“