Iranische Justiz will Begnadigung von Gefangenen prüfen

Die iranische Justiz will die mögliche Begnadigung von einigen Gefangenen, die sich wegen der Coronakrise im Hafturlaub befinden, prüfen. „Auf Anweisung des Justizchefs werden in diesem Zusammenhang 500 Komitees der Justizbehörde ab morgen (Sonntag) das Thema untersuchen“, sagte Justizsprecher Gholamhossein Esmaili am Samstagabend.