Riesiges Staraufgebot bei Corona-Benefizkonzert im Netz

Mit einem virtuellen Mega-Konzert haben sich Stars wie Lady Gaga, Elton John, Stevie Wonder, Paul McCartney und die Rolling Stones bei den vielen Helfern in der Corona-Pandemie bedankt. „Heute bin ich so glücklich, dass wir zusammen eine Welt zuhause sind“, sagte Lady Gaga, Mitorganisatorin der Show, zum Auftakt von „One World: Together at Home“.