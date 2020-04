Wahl in Venezuela könnte wegen Coronavirus verschoben werden

Wegen der sich immer weiter ausbreitenden Corona-Pandemie könnte die Parlamentswahl in Venezuela verschoben werden. „Ich weiß nicht, ob es in diesem Jahr Wahlen gibt, denn wir haben andere Prioritäten“, sagte Präsident Nicolas Maduro am Samstag in einem Radiointerview im Hinblick auf die Bemühungen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus.