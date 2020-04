Schicker neuer Sport-Geschäftsführer von Sturm Graz

Andreas Schicker wird wie erwartet neuer Geschäftsführer Sport beim Fußball-Bundesligisten Sturm Graz. Der bisherige Assistent übernimmt den Posten von Günter Kreissl, gaben die Grazer am Sonntag bekannt. Der 33-jährige Ex-Profi Schicker, zuletzt auch als Chefscout bei Sturm tätig, soll am Montagvormittag (10.00 Uhr) in einer Video-Pressekonferenz des Clubs präsentiert werden.