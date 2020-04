Italien denkt an „Netflix der Kultur“

Italien denkt an die Gründung eines „Netflix der Kultur“. Dabei handelt es sich um eine Plattform, auf der das Beste der italienischen Kultur „On Demand“ abrufbar sein soll, kündigte der italienische Kulturminister Dario Franceschini laut Medienangaben an.

„Ein ‚Netflix der Kultur‘ kann in dieser Coronavirus-Phase helfen. Ich bin aber überzeugt, dass das Online-Angebot auch in der Zeit danach gefragt sein wird. Zum Beispiel, wer eine Scala-Premiere verfolgen und lieber daheimbleiben will, kann es tun, indem er dafür zahlt“, sagte der Kulturminister.