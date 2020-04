Österreichischer KFOR-Soldat an Corona erkrankt

Ein österreichischer Friedenssoldat im Kosovo ist an Covid-19 erkrankt. Dies teilte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Michael Bauer, der APA am Sonntag auf Anfrage mit. „Beim österreichischen Kontingent gibt es einen Erkrankten“, sagte Bauer. Er werde am Dienstag oder Mittwoch nach Österreich ausgeflogen.