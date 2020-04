Österreichischer KFOR-Soldat an Corona erkrankt

Ein österreichischer Friedenssoldat im Kosovo ist an Covid-19 erkrankt. Dies teilte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Michael Bauer, der APA am Sonntag auf Anfrage mit. „Beim österreichischen Kontingent gibt es einen Erkrankten“, sagte Bauer. Er äußerte sich, nach dem die KFOR den Tod von zwei zivilen Mitarbeitern und die Infektion mehrerer KFOR-Soldaten bekannt gegeben hatte.

Der erkrankte Bundesheersoldat werde am Dienstag oder Mittwoch nach Österreich ausgeflogen, sagte Bauer. Dabei handle es sich um eine „reine Vorsichtsmaßnahme“, weil die medizinische Versorgung in Österreich besser sei als im Kosovo. Bauer verneinte die Frage, ob alle rund 300 österreichischen KFOR-Soldaten nun auf das Coronavirus getestet worden seien. Man habe aber alle Personen im Umfeld des Erkrankten separiert und unter Quarantäne gestellt.

Vor der jüngsten Rotation hatte das Bundesheer besondere Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. So wurden die Soldaten nur in kleineren Gruppen von maximal 40 Personen in den Kosovo geflogen. Die rund 200 Soldaten mussten vorher in häuslicher Quarantäne sein und wurden direkt vor dem Abflug untersucht, auch die heimkehrenden Soldaten wurden in häusliche Quarantäne geschickt. Die im Kosovo dienenden Soldaten wurden gefragt, ob sie ihren Einsatz verlängern wollen, damit die Rotation möglichst gering ausfällt.