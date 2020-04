Debatte um Notfallgesetze: Anwälte für Eilverfahren beim Höchstgericht

Wien – Dass alle Gesetze, Verordnungen und Erlässe, die es ob der Corona-Krise gibt, rechtlich tadellos sind, bezweifeln Juristen; es gibt bereits Klagen beim Höchstgericht. Vertreter der Opposition monieren auch, dass es keine parlamentarische Begutachtung gibt. Für eine – wegen der Dringlichkeit – zumindest verkürzte plädiert Rechtsanwälte-Präsident Rupert Wolf. Eile sei „vermutlich angebracht“ gewesen, die ohne Begutachtung erlassenen Vorschriften seien aber teils „lücken- und fehlerhaft“. In einem Rechtsstaat hätten auch in schwierigen Zeiten „Transparenz und Qualität“ bei der Gesetzgebung zu gelten, konstatiert Wolff via APA. Mit Gesetzen und Verordnungen sei auch in Notzeiten klar festzulegen, was erlaubt und was verboten ist. „Oft wissen die Bürger nicht, was sie tun dürfen.“ Verwirrt hat ja etwa der „Oster-Erlass“ – der dann zurückgezogen wurde.