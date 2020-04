Red-Bull-Teamchef erwartet Finanzhilfe für kleine Teams

Red-Bull-Teamchef Christian Horner erwartet von den Formel-1-Eigentümern in der Coronavirus-Krise finanzielle Hilfen für von der Pleite bedrohte Rennställe. „Es ist ihr Geschäft, sie müssen entscheiden, wie sie diese Teams am Leben halten, weil sie Teams brauchen, um Rennen zu fahren“, zitierte der britische Zeitung „Guardian“ den Engländer.

Horner zufolge werde Rechteinhaber Liberty Media „alles tun, was sie können, um sicherzustellen, dass im nächsten Jahr zehn Teams am Start stehen und miteinander konkurrieren“. Dies würde auch Zahlungen an die Rennställe einschließen.