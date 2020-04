LASK startet als erster Bundesligist am Montag ins Training

Der LASK startet am Montag als erster Fußball-Bundesligist ins Kleingruppentraining. Das gab der Tabellenführer am Sonntag bekannt. Die Einheit in der Raiffeisen-Arena in Pasching beginnt um 10.00 Uhr, davor steigt im Bereich der Gästebank eine kurze Pressekonferenz mit Präsident Siegmund Gruber, Vizepräsident Jürgen Werner, Trainer Valerien Ismael und Kapitän Gernot Trauner.