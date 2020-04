Kanzler Kurz auf CNN: „Situation jetzt unter Kontrolle“

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Sonntagnachmittag in einem Videointerview mit dem US-Fernsehsender CNN die „schnelle und harte“ Vorgehensweise der Bundesregierung in der Coronakrise verteidigt. „Deswegen ist die Situation jetzt unter Kontrolle, auch in den Spitälern.“ Kurz betonte, die Öffnung des Landes werde „schrittweise vollzogen“, Testkapazitäten sollen weiter ausgebaut werden.