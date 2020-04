Mehrere Tote bei Amoklauf in Kanada

Mehr als zehn Menschen sind in Kanada bei einem Amoklauf getötet worden. Unter den Opfern ist auch eine Polizistin, wie die Ermittler am Sonntagabend mitteilten. Der mutmaßliche Täter, ein 51-jähriger Mann, konnte zu Mittag von der Polizei gestellt werden. Er sei dabei getötet worden. Zuvor hatte sich eine stundenlange Verfolgungsjagd in der Provinz Nova Scotia abgespielt.