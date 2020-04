Ewig dein, ewig mein, ewig schön: Was das Gänseblümchen alles kann

Selbst der Rasenmäher kann ihm nichts anhaben. Das „Bellis perennis“, also die „ewig Schöne“, mit Blüten, so weiß, wie das Federkleid von Gänsen, gruppiert sich stets aufs Neue auf kleinen Wiesen, am Rasen oder am Wegesrand. „Kann ich die essen?“, fragte mich unlängst mein Kind. Und die Antwort lautet: „Ja!“ Blüte, Blätter und Stängel sind essbar (nicht unbedingt die vom Wegesrand pflücken!) und verfeinern Salate, Brote, Suppen, Kuchen oder Aufstriche. Aber nicht nur das. Das Gänseblümchen, das zu den bekanntesten Pflanzenarten Mitteleuropas zählt, ist auch für seine heilenden Eigenschaften bekannt.