Heuer keine Beschlüsse: Neue Zillertalbahn muss warten

„Ich werde heuer sicher keine Vollversammlung einberufen, um über eine Ortstaxenerhöhung zu reden“, stellt der Mayrhofner TVB-Obmann Andreas Hundsbichler klar. Auch seine Kollegen Ferdinand Lechner aus Zell und Ernst Erlebach aus Fügen bestätigten, derartige Beschlüsse seien in weite Ferne gerückt. „Wir haben jetzt andere Probleme“, sagt Lechner. Frühestens 2021 sei an eine Abstimmung zu denken. Das habe man auch dem VVT mitgeteilt. „Geplant war, diesen März die Fahrzeuge zu bestellen“, schildert ZVB-GF Helmut Schreiner. Neue Verhandlungen mit der Firma Stadler stünden daher an, eine Verschiebung sei aber möglich. Franz Hörl, ZVB-Aufsichtsratsvorsitzender, erklärt, es werde weiter an der Umsetzung gearbeitet.