Hohe Quadratmeterpreise: Scheffauer Dorfchef warnt vor „Geisterdorf“

Scheffau a. W. K. – 1000 Euro pro Quadratmeter Grund, an die 6000 Euro für den Quadratmeter in einer Wohnung. Preise, die Christian Tschugg, Bürgermeister des Tourismusortes Scheffau, schon seit Jahren mit Sorgen betrachtet. „Wobei diese Entwicklung im Söllandl nichts Neues ist“, erinnert er an die Attraktivität der Region, unweit des Nobel­ortes Kitzbühel und mitten im Skigroßraum gelegen.

Daher habe man bereits begonnen, stark gegenzusteuern. Die Gemeinde hat illegal zeitweise vermietete Objekte aufgespürt. In 16 Fällen sei man fündig geworden, wo die Wohnungsbesitzer das Haus an Gäste ohne entsprechende gesetzliche Voraussetzungen vermietet hatten. „Diese Objekte sind auf die unterschiedlichste Art und Weise aber rechtlich saniert worden“, sagt Tschugg. Sie werden also nicht mehr illegal vermietet. Aber auch die Freizeitwohnsitze treiben den Preis, fügt der Ortschef an. An die 154 der 800 Wohnungen (Stand 15. Jänner laut Land Tirol) sind offiziell als Freizeitwohnsitze bekannt. 50 zusätzliche Objekte sei man dabei zu überprüfen, ob sie illegal als Freizeitwohnsitze verwendet werden, wie Tschugg berichtet. „Entsprechende Vorschriften werden mit zum Teil dreister Vorsätzlichkeit ignoriert, oder es wird versucht, diese elegant zu umschiffen. Die Ahndung derartiger Vergehen fordert komplizierte, langwierige und kostenintensive Verwaltungsverfahren“, schreibt Tschugg daher in einem Infoblatt an die Gemeindebürger. Gegenüber der TT kann der Bürgermeister aber auch von Erfolgen berichten. Derzeit gibt es wie in vielen anderen Orten die Vertragsraumordnung – heißt eine Umwidmung nur nach den Vorgaben der Gemeinde. Und seither bewegen sich die Grundpreise bei 200 Euro, wie Tschugg erklärt. Im Gegensatz gibt es schwindende Altbestände bei den Widmungen, „die betreffen noch 1,8 Hektar“.