Jungholz – Nur an der Spitze des Sorgschrofens hängt das herzförmige Jungholz an Tirol. Die 300 Einwohner sind eng und teils auch viel mehr mit dem umgebenen Allgäu verbunden. Doch seit den strengen Corona-Kontrollen stauen sich einige Emotionen auf. FPÖ-Landeschef Markus Abwerzger und FP-Bezirksobmann Fabian Walch wurde von Jungholzer Bürgern über „strenge Polizeikontrollen und teils unkooperative deutsche Poliziste­n“ berichtet. Jungholz hat kein Lebensmittelgeschäft, keine Bank und weder Arzt noch Apotheke. Außerdem müssten die Jungholzer, wenn sie in Richtung Tannheimer Tal fahren wollen, den langen Umweg über Füssen nehmen, obwohl mit Oberjoch ein naher Grenzübergang zur Verfügung stehen würde.