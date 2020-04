Nach Unterschenkel-Amputation Schritt für Schritt ins Leben zurück

Es hat schon wieder nicht sein sollen. Und das zum dritten Mal. Eigentlich wollte Christina Wechsel endlich ihren großen Traum verwirklichen und am Ayers Rock in Australien stehen. Der Flug war gebucht, doch dann kam Corona. Warum das gerade jetzt sein muss? „Auf manche Fragen im Leben hat man keine Antwort“, sagt die 39-Jährige. Die Münchnerin hat schon ganz andere Krisen überstanden.

In einem Jahr schlug das Schicksal gleich dreimal zu. Es war 2006, Wechsel hatte ein All-around-the-world Ticket gebucht. Eine Weltreise wollte sie machen und hatte dafür extra ihren Job in einer Hotelrezeption in Zürich gekündigt. Doch dann erkrankte ihre geliebte Mama an Krebs.