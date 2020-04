34. Pflasterspektakel in Linz abgesagt

Das Linzer Pflasterspektakel, nach eigenen Angaben eines der größten Straßenkunstfestivals Europas, ist für dieses Jahr abgesagt worden. Die 34. Ausgabe, die von 22. bis 24. Juli geplant war, findet „aufgrund der Veranstaltungssperre im Zuge der Covid-19 Maßnahmen der Bundesregierung nicht statt“, teilte die Stadt am Montag mit.

Das internationale Mountainfilmfestival Graz soll hingegen im November 2020 aus jetziger Sicht wie geplant stattfinden, sagte Intendant Robert Schauer im APA-Gespräch. Seit dem Beginn der Einreichung von Beiträgen am 6. April habe man rund 40 Filme (etwa wie zu der Zeit im Vorjahr) hereinbekommen. Aber man werde heuer wohl weniger ausländische Teilnehmer und Gäste begrüßen können, sagte Schauer.

Geplant ist das Festival - eines der renommiertesten Berg- und Abenteuerfilmfestivals weltweit - vom 10. bis 14. November in Graz. Alles sei aber davon abhängig, ob weitere Coronainfektionswellen aufträten, sagte Schauer, der das Festival seit 1986 veranstaltet.

Das Land Niederösterreich präsentierte unterdessen seinen Plan für die Öffnung der Kulturbetriebe. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) gab bekannt, dass das „Kulturgeschehen in Niederösterreich ab 1. Juni schrittweise wieder hochgefahren“ werden soll. Sie will damit die am Freitag von der Bundesregierung verkündeten Bestimmungen für den Kunst- und Kulturbereich umsetzen und „vor allem für Familien eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung anbieten“. Voraussetzung für die Wiedereröffnung sei jedoch auch der weitere Rückgang der Pandemie und die Einhaltung der allgemeinen Sicherheitsbestimmungen gegen das Virus.