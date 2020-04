Preiner kehrt auf Gugl ins Training zurück

Abstandhalten und Vorsichtsmaßnahmen einhalten, gehört zu den neuen Erfordernissen dazu. Trainer Adler war die ganze Zeit mit Schutzmaske unterwegs. „Wir werden uns in dieser Woche auf Kugelstoßen, Weitsprung und Hürdentraining konzentrieren und dazu ein paar Einheiten auf dem Krafttrainingsgerät absolvieren. Es ist wichtig, in dieser ersten Woche nicht gleich zu viel zu machen, um nicht unnötig eine Verletzung zu riskieren“, erklärte Adler.

In Oberösterreich ist laut einer Aussendung des Landes Training für die Spitzensportler und -sportlerinnen neben dem Olympiazentrum mit seinen Einrichtungen sowie im Linzer Stadion auch in der Leichtathletik-Halle und im Tennis-Damen-Leistungszentrum in der Wieningerstraße, im Tischtennis-Leistungszentrum Lissfeld, im Ruder-Kajak-Leistungszentrum Ottensheim und im Turnleistungszentrum in der Hafenstraße möglich.