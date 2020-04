Kulturszene drängt Politik in Coronakrise zu Rundem Tisch

Die Kulturszene fordert von der Politik im Angesicht der Coronakrise einen Runden Tisch. In einem Streitgespräch mit Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) im ORF-“Kulturmontag“ stellte der Direktor des Theaters in der Josefstadt, Herbert Föttinger, klar, sich dabei mit den Kollegen von Staatsoper, Burgtheater, Volkstheater und Theater an der Wien abgesprochen zu haben.