Causa Martinsbühel: Heim-Studie für mehr Aufklärung

Innsbruck – 2008 wurde das Mädchenheim Martinsbühel – bis 2006 von den Benediktinerinnen geführt – in Zirl geschlossen. Die dort untergebrachten Mädchen wurden über Jahrzehnte Opfer von Gewalt und Missbrauch. Vor gut einem Jahr lag die Zahl der gemeldeten und dokumentierten Übergriffe bei über 250. Die Aufarbeitung der Vorkommnisse erfolgt durch eine vom Land eingerichtete Expertenkommission. Diese empfahl zuletzt eine Ausweitung des Aufarbeitungsauftrags. Das berichtete die TT bereits im November.

In ihrer gestrigen Sitzung hat die Landesregierung nun Nägel mit Köpfen gemacht. Sie stimmte dem Abschluss eines dementsprechenden Fördervertrags über die Durchführung einer vertiefenden Studie zu. Somit werden das Wissenschaftsbüro Innsbruck mit Obmann und Historiker Horst Schreiber sowie die Universität Innsbruck (Institut für Zeitgeschichte) mit der Erstellung der „Studie zu Martinsbühel“ beauftragt.

Von dieser Studie sind nunmehr alle nicht-öffentlichen bzw. konfessionellen Heime, welche bis dato nicht von der historischen Aufarbeitung umfasst gewesen sind, betroffen. Bis dato wurden in der von den Ländern Tirol und Vorarlberg finanzierten Aufarbeitung die Vorkommnisse in der Jugendfürsorge und Heimerziehung erforscht.

Näher beleuchtet werden daher das Heim Martinsbühel mit der „Sonderschule“ für schwach begabte Mädchen (2006 geschlossen), das Erziehungsheim Scharnitz (später Internatsschule; Hauptschule Benediktinum; geschlossen 2011), die Bubenburg St. Josef in Fügen (Seraphisches Liebeswerk Soziale Dienste der Kapuziner), das Haus St. Josef in Mils (Barmherzige Schwestern Zams) und das Josefinum in Volders (Hilfsschule mit Internat; Kreuzschwestern).