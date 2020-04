Galeriebau in Landeck nach Hangräumung startklar

Landeck – Einen Vorgeschmack auf die größte Baustelle im Bezirk gab es gestern Dienstag für zahlreiche Autofahrer an der südlichen Stadtausfahrt von Landeck: Sie mussten sich wegen Anhaltungen und Staus in Geduld üben. Ein Räumtrupp war mit Holzschlägerungen im steilen Gelände oberhalb der L76 beschäftigt.

„Das sind notwendige Vorarbeiten zum eigentlichen Baustart der Schlossgalerie am 27. April“, bestätigte Siegmund Geiger, Verkehrsreferent der BH Landeck, auf TT-Anfrage am Dienstag. Wie berichtet, baut das Land eine 720 Meter lange Galerie zwischen Landeck Süd und der Einfahrt Fließer Au. Die Kosten liegen bei 26,6 Mio. Euro.

Hintergrund ist die labile Geologie oberhalb der wichtigen Verkehrsverbindung ins Obergricht. In den vergangenen Jahren kam es wiederholt zu gefährlichem Steinschlag. Fest steht außerdem, dass die Sprengarbeiten am 11. Mai beginnen und dass in diesem Zusammenhang eine mehrwöchige Totalsperre der L76 nötig wird.