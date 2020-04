Tiroler Krisenmanagement: Kommission soll im Juni starten

Innsbruck – Auf positive Resonanz stößt der Untersuchungsauftrag von FPÖ, Liste Fritz und NEOS (siehe Artikel oben) bei den Regierungsfraktionen. Schwarz-Grün hatte bereits Ende März eine Aufarbeitung befürwortet. „Das geht in die richtige Richtung“, meinte etwa ÖVP-Klubobmann Jakob Wolf. Wichtig sei jetzt, dass rasch noch offene Details zur Einsetzung einer derartigen Kommission im Klubobleuterat ausverhandelt würden. Bereits für kommenden Dienstag habe man ein Treffen aller Klub­obleute avisiert, in welchem das Thema behandelt werden solle, so Wolf. Zentral für Wolf ist die Zusammensetzung der unabhängigen Kommission. Wolf kann sich vorstellen, diese mit Experten zu besetzen, die keinen Tirol-Bezug haben.