Neuer Comic über David Bowie: Aufbruch zu den Sternen

Innsbruck – Im Herbst 2015 gab David Bowie im Video zu seinem Song „Lazarus“ einen blinden Seher, der wenig Freudvolles prophezeite. Es sollte die letzte Rolle sein, die Bowie für sich erfand. Er starb im Jänner 2016 im Alter von 69 Jahren. Auch der Comic „Bowie. Sternenstaub, Strahlenkanonen und Tagträume“ reißt die letzte Verwandlung des Musikers an. Und jene davor. Die wunderbaren genauso wie die etwas wunderlichen. In einer eindrücklichen Serie ganzseitiger Tableaus, als „andere Geschichten“, die erzählt werden könnten. Im Kern aber konzentriert sich der Comic von Michael und Laura Allred sowie Steve Horton auf den eigentlich kurzen Zeitraum, in dem Bowie als Ziggy Stardust weltberühmt wurde. Natürlich kann man die meisten auf- und nachgezeichneten Begebenheiten auch anderswo nachlesen. Und bisweilen wird es in „Bowie“ unübersichtlich. Auch wegen der unüberschaubaren Zahl mehr oder weniger namhafter Gastauftritte.

Toll ist der Comic trotzdem: Das Artwork wühlt sich durchs Space Age der späten 60er-Jahre, spielt auf Film und Fernsehen der Ära an, assoziiert sich durch die Spielarten von Glamrock und Glitzerpop und entwirft so das pulsierende Bild einer Zeit, in der Bowie zu den Sternen aufbrach – um später vom Himmel zu fallen.

Einige der Songs von damals, „The Man Who Sold the World“ etwa, oder „Lad­y Stardust“, die sich Bowie in späteren Inkarnationen oft verbat, finden sich nun auf der neue­n EP „Changes Now“. Eingespielt hat Bowi­e die Auswahl seiner Lieblingslieder mit kleiner, akustischer Besetzung im Herbst 1996. Die BBC schnitt eine Session mit. Jetzt liegen die Raritäten – etw­a das Velvet-Underground-­Cover „White Light/White Heat“ – erstmals gesammelt vor. Wenn auch vorerst nur digital. (jole)

Comic Michael Allred, Steve Horto­n, Laura Allred: Bowie. Cross Cult, 160 Seiten, 36 Euro. Rock David Bowie: Changes Now. Parlophone (Warner).