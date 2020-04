Wissenschafter warnen Land Tirol: "Größere globale Krise steht noch bevor"

Innsbruck – Mit der Bekämpfung des neuen Coronavirus ist es nicht getan. Die noch größere globale Krise stehe erst bevor, warnen Wissenschafter heute in einem offenen Brief an die Tiroler Landesregierung. Erst gestern hat der Copernicus-Dienst der EU zur Überwachung des Klimawandels veröffentlicht, dass 2019 das heißeste Jahr in der Geschichte Europas war. „Wenn nicht jetzt gegengesteuert wird“, werde die Klima-­Krise „katastrophaler enden, als alle Szenarien, die im Zusammenhang mit Covid-19 denkbar sind“, schrei­ben die Innsbrucker Wissenschafter u. a. von „Scientists for Future S4F“, zu denen auch Georg Kaser gehört, Mitautor des Weltklima­berichts.

Covid-19 habe gezeigt, „dass professionell kommunizierte politische Steuerung, auch wenn sie stark in Grund- und Freiheitsrechte eingreift, von der Bevölkerung weitgehen­d positiv bewertet wird.“ Und dass sie bereit sei, dementsprechend zu handeln und Verzicht in Kauf zu nehmen.

Die Forscher drängen darauf, dass die in der Corona-Krise erfolgreich praktizierte Entscheidungsfindung in der Klima-Krise ebenso professionell stattfinde. Die wissenschaftlich belegten Fakten seien beim Klimawandel noch dazu wesentlich klarer als beim neuen Coronavirus. Um die völlige Destabilisierung des Klimasystems noch zu verhindern, blieben nur noch fünf Jahre. „Die Verantwortung liegt in Ihrer Legislaturperiode“, heißt es im Brief an die Politiker.

Er fordert die Landesregierung dazu auf, die Chance aus der Corona-Krise zu nutzen, um eine „Rückkehr zu einem verbesserten Alltag“ zu erreichen. Es sei möglich, gleich zwei globale Bedrohungen durch eine gemeinsame Strategie zu bewerkstelligen, indem u. a. die Finanzhilfen für die Industrie die Krisenbewältigung mit Klimaschutzmaßnahmen gekoppelt werden. Im Tourismussektor schlagen die Wissenschafter vor, die Hilfen mit Auflagen zu vergeben, die an den Nachhaltigkeitszielen der UN-Agenda 2030 ausgerichtet sind. Auch solle bei der Vergabe der Mittel darauf geachtet werden, dass jene Bereiche gestärkt werden, die die kritische Infrastruktur sicherstellen und Tirol insgesamt widerstandfähiger gegen Krisen machen. Damit könnte Tirol laut S4F eine Vorreiterrolle einnehmen, die Wissenschaft stehe zur Unterstützung parat.