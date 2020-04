Schüler und ihre Lehrer aus Nußdorf-Debant als große Stars im TV

Ein Team aus acht Lehrern der Schule hat sich über die Ostertage mit dem Wochenthema „Mahlzeit!“ beschäftigt. Gemeinsam mit den Sendungsverantwortlichen des Österreichischen Rundfunks und des Bildungsministeriums wurden Unterrichtssequenzen entwickelt und in Skripten vorbereitet. Heute ist Drehtag. In- und außerhalb der Schule werden sechs Lehrer beim Vermitteln der Lerninhalte gefilmt. Natürlich kommen auch Schüler zu Wort. Ihre Beiträge haben sie über ihre Mobiltelefone aufgezeichnet.

In dieser täglichen TV-Schulstunde für 10- bis 14-Jährige vertiefen Pädagogen den Schwerpunktstoff in kurzen Unterrichtseinheiten. Ergänzt werden diese Inhalt­e mit thematisch passenden Beiträgen, etwa aus „Newton“ oder „Universum“. Zusätzliche Informationen liefert die Moderatorin Fanny Stapf in Interviews, selbst produzierten Beiträgen und Erklär­stücken, spielerischen Zugängen und Experimente­n.

Die Beiträge aus der NMS Nußdorf-Debant werden vom 27. bis zum 30. April in der Zeit von 10 bis 11 Uhr ausgestrahlt. „Unsere Lehrkräfte haben sich viele Gedanken gemacht, wie man die Lerninhalte möglichst gut anbieten kann“, berichtet Greuter. In der Teamarbeit seien zahlreiche Ideen seien aufgetaucht und etliche nach Rücksprache mit den Sendungsmachern wieder verworfen worden, denn „nicht alles hätte sich tatsächlich umsetzen lassen“. Der Auftritt vor einer Fernsehkamera werde auch für die Lehrer eine gänzlich neue Erfahrung. „Normalerweis­e stehen sie in einer Klasse und können mit den Kindern gemeinsam Wissen erarbeiten. Für den Unterricht in der Sendung ,Freistunde‘ schauen sie in ein Objektiv und haben keine Verbindung zu ihren Schülern.“