„Gutes Ausgangsniveau“: Persilschein für „Stopp Corona“-App

Von Serdar Sahin

Wien – Viel kritisiert wurde die „Stopp Corona“-App des Roten Kreuzes. Die Anwendung könne als Überwachungsins­trument des Staates dienen, hieß es. Regierende sowie die Entwickler des Smartphone-Programms argumentierten hingegen, die Nutzung sei freiwillig und sie könne dabei helfen, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Nun konnten nahmhafte Experten einen Blick unter die Haube werfen – also den Quellcode prüfen. Betont wurde dabei, dass die Analyse unentgeltlich erfolgt sei.

Die Fachleute bescheinigen der App ein „gutes Ausgangsniveau“ in sicherheitstechnischen Aspekten und beim Datenschutz. Verbesserungsvorschläge habe es gegeben, 16 von 26 seien von den Entwicklern umgehend umgesetzt worden. „Das Konzept des Roten Kreuzes ist jedenfalls datenschutzkonform. In der doch extrem schnellen Umsetzung kann man aber noch in Details nachbessern“, befand der Datenschutzaktivist Max Schrems. Das sei „Kritik auf hohem Niveau“, sagte der Jurist. „Ich lasse die App weiter auf meinem Handy installiert.“

Christian Kudera bei SBA Research und sein Team haben sich die IT-Sicherheit angeschaut. „In der App war eine Statistikfunktion eingebaut, die den Kontaktaustausch über Bluetooth und den Empfang von Infektionsnachrichten an das Rote Kreuz übermittelt hat. Die Statistikfunktion wurde aufgrund unserer dringenden Empfehlung umgehend entfernt.”

Durch die relativ rasche Umsetzung sei die App vor Wochen „State of the Art“ gewesen, was sich durch die besondere Aufmerksamkeit der Community aber täglich ändere, sagte Thomas Lohninger von der Bürgerrechtsorganisation epicenter.works. Befürchtete „Überwachungsmodule“ habe man aber keine gefunden. „Ich glaube, dass die App einen richtigen Weg eingeschlagen hat.“

Ein wichtiger Kritikpunkt bleibt aber bestehen. Die App nutzt Server in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Das Rote Kreuz hat seinen Server hierzulande. Die Infektionsmeldung bleibe also in Österreich, erklärt Lohninger. Der so genannte „digitale Handshake“ – das passiert, wenn zwei Menschen sich treffen – geht über Server von p2pkit in der Schweiz. Das sei so, weil die Handys nicht direkt miteinander reden können“, sagt der IT-Experte. Lohninger empfiehlt dem Roten Kreuz, auf eine andere Lösung umzusteigen.

Accenture, das sind die Entwickler von „Stopp Corona“, verwenden Microsoft-Server in Frankfurt. Services von US-amerikanischen Konzernen hätte Lohninger aus Datenschutzgründen „am liebsten“ nicht. Das Rote Kreuz habe hier aber Besserung zugesagt.