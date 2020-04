Rudolf Anschober im Interview: „Impfung Anfang 2021 wäre ein Traum“

Herr Gesundheitsminister, in den kommenden Wochen wird es weitere Lockerungen geben. Mit welchem Gefühl blicken Sie dem Mai entgegen?

Rudolf Anschober: Ich sage es Ihnen ganz ehrlich: Ich hätte mir vor vier Wochen nicht gedacht, dass wir jetzt schon so weit sein werden. Die Bevölkerung hat ein sensationelles Verhalten an den Tag gelegt. Respekt! Ich blicke also sehr hoffnungsfroh dem Mai entgegen, weiß aber, dass wir uns noch auf wackeligem Boden befinden.