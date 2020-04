Innsbruck – Je ein Netto-Monatsgehalt wollen die Mitglieder der Bundesregierung an eine ausgewählte Organisatio­n spenden. Damit sind Kanzler Kurz und Co. am Montag vorgeprescht. Sozusagen ein Solidaritätsakt mit all jenen, die im Zuge der Corona-­Krise mit finanziellen Einbußen oder gar Arbeitslosigkeit zu kämpfen haben.